Порошенко: Украина обязательно станет членом НАТО

14.10.2017, 12:09

Президент Украины Петр Порошенко заявляет, что Украина обязательно станет членом НАТО. Об этом Порошенко сказал во время торжественного ритуала принесения клятвы лицеиста воспитанниками Киевского военного лицея имени Ивана Богуна на Софийской площади в Киеве.

"Вы (лицеисты) выбрали для себя путь человека в погонах, путь защитника Украины: военного, пограничника, разведчика или контрразведчика ... Государство не пожалеет усилий, чтобы как можно лучше подготовить вас к защите Отечества. Именно вам и строить, и защищать независимое государство ХХI века", - отметил он.

По словам главы государства, перед лицеистами Киевского военного лицея имени Ивана Богуна впереди годы тяжелой подготовки.

"Наполеон, говорят, утверждал, что в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. Нет никакого сомнения, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры, возможно, будущий президент и, возможно, даже генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса", - добавил Порошенко. Об этом сообщает УНИАН.