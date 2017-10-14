Президент: Наши воины сделали Украину несокрушимой и гордой

14.10.2017, 12:27

Президент Петр Порошенко принял участие в торжественной церемонии присяги воспитанниками Киевского военного лицея имени Ивана Богуна.

Глава государства поздравил всех с праздником Дня защитника Украины, Покровы Пресвятой Богородицы и Дня Украинского казачества.

Президент напомнил, что три года назад, когда Россия уже аннексировала Крым, оккупировала часть Донбасса и вела разноплановую гибридную войну против Украины, в украинском календаре оставался праздник с военно- исторического календаря страны-агрессора. Поэтому Глава государства подписал Указ о праздновании 14 октября Дня защитника Украины, а впоследствии Верховная Рада сделала новый праздник еще и выходным.

"Праздник сегодня не только исторический. Он - особенно злободневный, как никакой другой. Он непосредственно связан с современными героями: воинами, добровольцами, волонтерами, медиками, работниками оборонных предприятий", - отметил Петр Порошенко.

По его словам, сегодня сотни командиров-выпускников лицея, вооружены глубокими знаниями новейших подходов к ведению вооруженной борьбы, демонстрируют высокий уровень профессионализма, выучки и мастерства.

Президент отметил, что сегодня лицеисты подключаются к этому рыцарскому ордену Украинской воинов. Глава государства отметил, что юноши выбрали для себя путь человека в погонах, путь защитника Украины: военного, пограничника, разведчика, и впереди у них - годы изнурительной подготовки. Он отметил, что государство не пожалеет усилий, чтобы как можно лучше подготовить лицеистов к защите Отечества, ведь именно им строить и защищать независимое государство 21-го века.

"Наполеон, говорят, утверждал, что в ранце каждого солдата лежит маршальский жезл. Нет ни одного сомнения, что среди этих не по возрасту возмужалых подростков стоят будущие офицеры и генералы, послы и министры. Возможно, будущий Президент. И возможно даже - генеральный секретарь НАТО, потому что Украина обязательно станет членом альянса", - подчеркнул Президент. Он пожелал лицеистам быть достойными военной победы всех, кто в разные времена защищал Родную землю.

Глава государства также подчеркнул, что память об украинских погибших героях навсегда останется в сердце каждого из нас. "Их подвиг мы не забудем", - отметил Президент. Присутствующие почтили минутой молчания всех погибших героев.

Инф. Официального сайта Президента Украины.