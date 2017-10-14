Матиос: 150 километров украинской границы с Венгрией являются "частными"

14.10.2017, 12:44

150 километров украинской границы с Венгрией являются частными и представляют собой обыкновенные земельные участки. Об этом заявил главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос в эфире "112 Украина".

По словам Матиоса, участок границы с Венгрией на Закарпатье фактически находится в частных руках, а пограничники не имеют полноценного доступа к нему.

"Так, фактически 150 км - это земельные участки, 2 га поселковый совет наделила местных жителей. После этого они были аккумулированы в отдельно взятых руках, выстроенная коммуникация и там кластеры вообще "гуляйполивських" времен. Когда барон, говорят у цыган, кто говорит староста или старший на территории руководит группой этих людей, которые восторженно смотрят на руку "дающую", - заявил он.

Как утверждает Матиос, об этом он намерен доложить генпрокурору Юрию Луценку.

"Я настаиваю, мне поручил генпрокурор, я завтра буду докладывать ему эту ситуацию. Я считаю, что так не может быть, так не может продолжаться", - рассказал Матиос.

Генпрокурор Луценко назвал две причины тяжелой криминогенной ситуации на Закарпатье. По его словам, такая ситуация наблюдается из-за дележа территории главарями криминальных группировок и бедности населения. Об этом сообщает УНИАН.