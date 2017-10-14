Кличко вручил квартиры участникам АТО, а также награды ко Дню защитника Украины

14.10.2017, 12:58

Мэр Киева Виталий Кличко поздравил военнослужащих и ветеранов с Покровом и Днем защитника Украины и вручил 27 сертификатов на квартиры киевлянам- участникам АТО, которые были ранены и получили инвалидность I-III групп, сообщает сайт мэра Киева.

Также по случаю праздника Кличко вручил отличия мэра Киева участникам АТО и волонтерам, а также государственные награды за гуманитарное участие в антитеррористической операции и значительные достижения в профессиональной и общественной деятельности.

Мэр Киева подчеркнул, что сейчас Украина, к сожалению, преодолевает самые сложные вызовы во времена своей независимости - отстаивает свою государственность и территориальную целостность. "И сегодня на востоке Украины наше государство защищают новые воины - герои АТО. Мы говорим о военных, как о защитниках с большой буквы. Мы благодарны вам, уважаем вас и чествуем", - отметил городской голова. "С 2014 года около 24 тыс. киевлян приняли участие в антитеррористической операции. Со своей стороны, столичная власть делает все возможное, чтобы предоставить социальные гарантии для наших военнослужащих, а также поддерживает семьи погибших героев", - сказал Кличко.

Во ходе церемонии присутствующие почтили минутой молчания память всех героев, защищавших Украину. "Почтим и память героев Небесной сотни, которые тоже отдали жизни, защищая европейский выбор Украины и достоинство ее граждан", - сказал Кличко, объявляя минуту молчания.

После поздравления защитников, городской голова вручил сертификаты на 27 квартир из 50, выделенных городской властью для киевлян-участников АТО, которые были ранены и получили инвалидность I-III группы в ходе боевых действий на востоке Украины.

Мэр столицы также по случаю праздника вручил отличия Киевского городского головы киевлянам-участникам АТО и волонтерам, а также государственные награды за гуманитарное участие в антитеррористической операции и значительные достижения в профессиональной и общественной деятельности. Об этом сообщают "Українські Новини".