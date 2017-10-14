Украина 29 октября перейдет на зимнее время

14.10.2017, 13:14

Ежегодный переход на зимнее время в Украине в 2017 состоится 29 октября.

Перевод часов на час вперед летом и зимой на час назад регламентируется постановлением Кабмина от 13.05.96 No 509 о порядке исчисления времени на территории Украины.

"Ввести на территории Украины такой порядок исчисления времени: время второго часового пояса (киевское время) с переводом ежегодно часовой стрелки в последнее воскресенье марта в 3:00 на 1:00 вперед и в последнее воскресенье октября в 4:00 на 1:00 назад", - говорится в документе.

На сегодняшний день нет однозначного мнения относительно перехода на зимнее и летнее время. Осенью 2011 года после непродолжительных споров в Верховной Раде решили оставить страну навсегда в летнем времени. Однако, позже система перехода на зимнее время была сохранена.

Впервые перевод стрелок часов на час вперед летом и на час назад зимой в целях экономии энергетических ресурсов был проведен в Великобритании в 1908 году. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.