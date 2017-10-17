Президент: Отмена депутатской неприкосновенности - важная составляющая эффективной борьбы с коррупцией

17.10.2017, 17:03

Президент Петр Порошенко внес на рассмотрение Верховной Рады как неотложный проект Закона Украины "О внесении изменений в статью 80 Конституции Украины (относительно неприкосновенности народных депутатов Украины)".

"Как и обещал в своем Послании в начале сентября, снова внес в Верховную Раду как неотложный проект закона об отмене депутатской неприкосновенности", - написал на своей странице в Фейсбуке Глава государства.

Петр Порошенко выразил уверенность, что этот шаг будет способствовать борьбе с коррупцией в стране. "Отмена депутатской неприкосновенности, как и создание Антикоррупционного суда в соответствии с рекомендациями Венецианской комиссии Совета Европы - важные составляющие эффективной борьбы с коррупцией", - подчеркнул он.

"Иммунитет нардепов давно превратился в гарантию безнаказанности", - убежден Президент.

Глава государства также отметил, что финансирование Антикоррупционного суда предусмотрено проектом бюджета на 2018 год, который на этой неделе Верховная Рада должна рассмотреть в первом чтении.

Инф. официального сайта Президента Украины.