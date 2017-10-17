Под Радой начались столкновения митингующих с полицией, есть пострадавшие

17.10.2017, 17:05

Возле Верховной Рады Украины на углу улицы Грушевского и Садовой происходят столкновения между митингующими и полицией.

Столкновения начались после блокирования полицией прохода через металлические рамки в сторону Верховной Рады.

Часть бойцов Национальной гвардии Украины направлялась от здания парламента на угол улиц Грушевского и Садовой для того, чтобы помочь работникам полиции в блокировании прохода сквозь металлические рамки. В этот момент несколько молодчиков с закрытым лицом начали бить нацгвардейцев. Другая часть активистов начала выламывать металлические ограждения, стоящие у металлических рамок, и драться с работниками полиции.

Некоторые из митингующих, пытавшиеся пройти кордон полиции, держали в руках чехлы, в которых, вероятно, были палатки. В результате столкновений один из митингующих получил ранение головы.

Также во время столкновений пострадал работник полиции. После драки он лежал на тротуаре, у него из носа текла кровь. Медицинские работники оказывали ему помощь.

Далее столкновения локально продолжаются в разных местах улиц Садовая и Грушевского. Часть митингующих, которые на своей одежде имеют символику батальона "Донбасс", стали на улице Грушевского со щитами.

17 октября в центре Киева проходит многотысячный митинг за снятие депутатской неприкосновенности, изменение избирательного законодательства и создание антикоррупционного суда. Об этом сообщает УНИАН.