17.10.2017, 17:09

Открывая утреннее пленарное заседание парламента 17 октября, Председатель Верховной Рады Украины А. Парубий проинформировал народных депутатов об итогах заседания Согласительного совета.

"На заседании Согласительного совета, работа которого на определенном этапе была сорвана, напомнили и об этапах борьбы за украинскую государственность: и 1990 год, когда мы завоевывали Украинское государство, и Оранжевый Майдан, и Революцию Достоинства. Я имел честь во всех тех этапах активно принимать участие. Хочу подчеркнуть, что я сторонник того, чтобы происходил постоянный диалог Верховной Рады Украины со всем украинским обществом", - отметил А. Парубий.

Председатель парламента напомнил, что сегодня в парламенте было запланировано рассмотрение медицинской реформы. Вместе с тем, "понимая требования общества, о которых сегодня говорят под Верховной Радой митингующие и ряд фракций парламента", политик выразил готовность по каждому из требований дать разъяснения, а это снятие неприкосновенности, создание антикоррупционного суда и внесение изменений в избирательную систему.

"Я всегда был и остаюсь сторонником снятия неприкосновенности", - отметил А. Парубий и повторил поручение Комитету Верховной Рады Украины по вопросам правовой политики, которое уже прозвучало на заседании Согласительного совета, рассмотреть два законопроекта, поступивших в парламент от народных депутатов и от Президента Украины.

"По поводу избирательной системы - я всегда был и есть сторонником открытых избирательных списков. Избирательный кодекс был подан под моим авторством. Эти законопроекты уже могут рассматриваться парламентом", - сказал А. Парубий.

Относительно антикоррупционного суда Председатель Верховной Рады Украины проинформировал, что "отправил в Венецианскую комиссию представление о получении авторитетного профессионального мнения", и уже "получен вывод, предусматривающий отзыв имеющихся законопроектов и внесение нового законопроекта".

"Из трех требований сегодня Верховная Рада Украины может перейти к выполнению двух. Поэтому сейчас по решению Согласительного совета я даю поручение обнародовать недельное расписание пленарных заседаний и в нем предусмотреть, что после медицинской реформы поставить два вопроса: о снятии неприкосновенности, а после - законопроекты по избирательной реформе", - отметил А. Парубий и добавил: "Я считаю, что это подход, который способен обеспечить компромисс в зале и который дает четкий ответ, что Верховная Рада Украины слышит требования общества".

Инф. официального сайта Верховной Рады Украины.