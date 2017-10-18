Этот день в истории: 18 октября

18.10.2017, 09:32

Предлагаем дайджест основных событий и дат 18 октября.

1667 - голландцами в Америке основан Брюкелен (ныне - Бруклин).

1723 - на острове Котлин Петром I заложена крепость Кронштадт, главная база Балтийского флота.

1741 - родился Пьер Шодерло Де Лакло, французский генерал и изобретатель, автор эпистолярного романа "Опасные связи".

1859 - родился Анри Бергсон, французский философ-идеалист, лауреат Нобелевской премии по литературе.

1867 - Аляска перешла от России к США.

1893 - умер Шарль Гуно, французский композитор, музыкальный критик, писатель-мемуарист.

1896 - в "Нью-Йорк Джорнел" появились первые комиксы.

1918 - Чехословакия объявила независимость от Австро-Венгрии.

1921 - издан декрет об образовании Крымской автономии в составе России. В 1945 году автономия была преобразована в Крымскую область, а в 1954 году передана в состав Украины. Автономия восстановлена в 1991 году.

1922 - основана британская радиовещательная компания BBC.

1931 - умер Томас Алва Эдисон, американский изобретатель и предприниматель, получивший в США 1093 патента и около 3 тысяч в других странах мира.

1941 - в Токио арестован советский разведчик Рихард Зорге.

1944 - советские войска вступили в Чехословакию.

1960 - первый полёт с сухопутного аэродрома амфибии Бе-12 с двигателями АИ-20Д.

1960 - родился Жан-Клод Ван Дамм (Жан-Клод Камилл Франсуа Ван Варенберг), американский актёр бельгийского происхождения, сценарист и кинорежиссёр.

1995 - Украина вступила в Совет Европы.

2000 - начало операции по подъёму тел моряков с затонувшей Атомной подводной лодки "Курск".

2007 - крупнейший в истории Пакистана теракт: взорван кортеж Беназир Бхутто, погибли более 130 человек.

2011 - Россия, Украина, Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия, Молдавия и Таджикистан подписали Договор о зоне свободной торговли в СНГ.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.