Участники акции протеста под Радой прибыли к резиденции Порошенко

18.10.2017, 09:38

Участники акции протеста собираются у частной резиденции президента Украины Петра Порошенко в селе Козин под Киевом. Об этом сообщил глава организации Автомайдан Сергей Коба на своей странице в Facebook.

"Войско тут, видимо, больше чем в АТО. Пора собирать колонну. Все как и три года назад, они выводов не сделали, а мы уже знаем, как действовать", - добавил он.

Ранее сегодня, 18 октября, нардеп от партии Самопомощь Виктория Войцицкая сообщила, что частную резиденцию президента Украины взяли под усиленную охрану люди в военной форме с использованием техники.

Вчера, 17 октября, в центре Киева возле здания Верховной Рады началась акция протеста представителей различных общественных организаций и политических сил. Акция была анонсирована давно и, по предварительным оценкам, на улицы, вышли несколько тысяч человек.

Генпрокурор Юрий Луценко заявил, что усиленные меры безопасности под Радой 17 октября связанны с подготовкой возможных провокаций, а палатки никто сносить не будет. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.