В БПП не видят в Раде 300 голосов за снятие депутатской неприкосновенности в 2017 году

18.10.2017, 13:37

В Верховной Раде нет 300 голосов, чтобы внести изменения в Конституцию и снять неприкосновенность с народных депутатов в 2017 году, заявил народный депутат Украины фракции Партии "Блок Петра Порошенко" Вадим Денисенко.

"Если мы хотим выиграть войну и снять неприкосновенность, то шансов 300 голосов набрать за законопроект, который предусматривает снятие сразу неприкосновенности, нереалистично. Можно пойти на компромисс, сесть за стол переговоров и понять, что с 2020 года этот вопрос будет навеки закрыт", - сказал Денисенко.

Он также отметил, что в повестке дня в четверг стоит пять проектов об изменениях в избирательное законодательство.

"Но даже среди тех людей, которые декларируют это законодательство, у трех из них различные законопроекты. Ни один субъект законодательной инициативы не готов снять свой законопроект в пользу другого. Здесь нет консенсуса среди тех, кто требует это голосовать", - сказал он.

17 октября в Киеве у здания Верховной Рады началась акция "Большая политическая реформа". Среди основных требований: пропорциональная система выборов в Раду по открытым спискам, отмена депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

Утром 17 октября президент Украины Петр Порошенко зарегистрировал в Верховной Раде проект изменений в Конституцию о неприкосновенности народных депутатов. Планируется, что в случае принятия закон вступит в силу с 1 января 2020 года. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".