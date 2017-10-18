Порошенко уволил первого замглавы Службы внешней разведки Разинкова

18.10.2017, 13:39

Президент Украины Петр Порошенко уволил Игоря Разинкова с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины.

Соответствующий указ президента No329/2017 от 17 октября размещен на сайте главы государства. "Уволить Разинкова Игоря Прокоповича с должности первого заместителя председателя Службы внешней разведки Украины", - говорится в документе.

Разинков занимал должность первого заместителя главы СВР с 1 марта 2014 года.

В июне 2016 года Порошенко назначил Разинкова временно исполняющим обязанности главы Службы внешней разведки. 13 сентября 2017 года глава государства назначил главой СВР и.о. главы миссии Украины при НАТО Егора Божка. Об этом сообщает УНИАН.