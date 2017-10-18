ФСБ задержала украинца в Ростове по подозрению в причастности к "Правому сектору"

18.10.2017, 13:41

Федеральная служба безопасности России задержала гражданина Украины Романа Терновского в Ростовской области по подозрению в причастности к деятельности партии "Правый сектор". Об этом говорится в сообщении пресс-службы Следственного комитета России.

"Следователи главного следственного управления СК России совместно с ФСБ России провели комплекс следственно-оперативных мероприятий, в результате которых на территории Ростовской области задержан гражданин Украины Роман Терновский, причастный к деятельности запрещенной решением Верховного суда РФ экстремистской организации "Правый сектор", - сказано в нем.

Установлено, что Терновский в составе участников ПС неоднократно принимал участие в пикетах, митингах и иных общественно-массовых мероприятиях на территории Украины.

Кроме того, используя аккаунт в социальной сети Facebook, Терновский осуществлял пропаганду деятельности ПС среди лиц, постоянно проживающих на территории РФ.

В ходе обыска по месту жительства подозреваемого в Ростове-на-Дону обнаружены предметы одежды и другие личные вещи с символикой "Правого сектора".

По ходатайству следствия суд избрал Терновскому меру пресечения в виде заключения под стражу.

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