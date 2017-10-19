Ксения Собчак объявила об участии в выборах президента

19.10.2017, 15:30

Ксения Собчак намерена бороться за пост президента России на выборах в марте следующего года.

В среду, 18 октября, телеведущая выложила у себя в Инстаграмме предвыборный ролик, в котором убеждает сочувствующих либеральной оппозиции избирателей не игнорировать голосование, не портить бюллетени, голосуя против всех, а отдать свой голоса за нее. "Кандидатом против всех" Собчак называет себя.

Неофициальная информация о возможном участии телезвезды в выборах президента появилась несколько недель назад. Многие оппозиционные политики посчитали, что об этом Собчак попросили в Кремле - чтобы, с одной стороны легитимизировать предвыборную кампанию, внеся в списки либерального, но заведомо не проходного кандидата, а с другой - снизить популярность более радикального Алексея Навального, которого Кремль отказывается допускать к выборам под предлогом не погашенной судимости.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, еще утром в среду заявивший, что по вопросу об участии Навального в выборах даже "нечего обсуждать", вечером того же дня сказал, что Ксения Собчак полностью подходит "под положение нашей Конституции" и может баллотироваться в президенты. Об этом сообщает EuroNews.