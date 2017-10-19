Безопасность возле НСК "Олимпийский" во время футбольного матча будут гарантировать 900 правоохранителей

19.10.2017, 16:14

Безопасность сегодня вечером в Киеве возле НСК "Олимпийский" во время матча между "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) будут гарантировать 900 правоохранителей.

Об этом на своей странице в Facebook сообщает полиция Киева.

"Сегодня на НСК "Олимпийский" состоится футбольный матч Лиги чемпионов УЕФА. Для надлежащего обеспечения общественного порядка сотрудники полиции и военнослужащие Национальной гвардии Украины будут осуществлять патрулирование прилегающей к стадиону территории, а также на остановках общественного транспорта", - говорится в сообщении.

Усиленные наряды правоохранителей будут следить за порядком в метрополитене, особенно на станциях метро "Площадь Льва Толстого", "Дворец спорта" и "Олимпийская".

Также будет ограничено движение автотранспорта по улице Физкультуры со стороны улиц Эспланадной и Шота Руставели. Поэтому полиция призывает водителей планировать маршруты движения заранее и отнестись с пониманием к временным неудобствам.

Правоохранители призывают граждан, которые планируют посетить футбольный матч, вести себя толерантно, не нарушать общественный порядок и способствовать полицейским в выполнении их служебных обязанностей.

В связи с проведением на НСК "Олимпийский" футбольного матча между командами "Динамо" (Киев, Украина) и "Янг Бойз" (Берн, Швейцария) сегодня ночью будет продлена на один час работа "Киевского метрополитена". Об этом сообщает УНИАН.