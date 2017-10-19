Митингующие под Радой не намерены расходиться даже после выполнения их требований

19.10.2017, 16:22

Организаторы и участники митинга возле Верховной Рады не намерены уходить из палаточного городка, независимо от результатов сегодняшнего голосования в парламенте.

Об этом они сказали утром 19 октября в беседе с корреспондентом "Би-би-си". На данный момент под Верховной Радой находятся 500 митингующих, ситуация там спокойная.

Между тем полиция требует от митингующих вернуть щиты Нацгвардии, которые еще остались у участников акции, поскольку несанкционированное завладение государственным имуществом квалифицируется как грабеж.

"Еще есть жесткое требование к митингующим - вернуть государственное имущество. Это щиты Нацгвардии, часть из которых были изъяты 18 октября, а часть еще осталась у них. Они завладели этим имуществом, что является преступлением и карается по статье 186 УК (грабеж). Щиты 17 октября не использовались против митингующих, а просто были оставлены в одном из переулков. Митингующие решили ими завладеть, совершив преступление. Теперь ведутся переговоры, чтобы они вернули имущество. Надеемся, что вернут ту часть, которая у них осталась", - заявил спикер Министерства внутренних дел Артем Шевченко.

По его словам, на данный момент правительственный квартал охраняют около трех тысяч правоохранителей.

"Полицейские и нацгвардийцы готовы к любому развитию событий во время проведения акции под Верховной Радой, поскольку есть информация о возможной провокации с использованием оружия", - сказал он.

При этом Шевченко выразил надежду, что акция пройдет мирно, и призвал митингующих спокойно проходить контроль, не проносить на территорию проведения акции запрещенных предметов, не провоцировать опасных ситуаций.

"И можете быть здесь сколько угодно", - отметил спикер МВД.

17 октября в центре Киева началась акция с требованием провести политическую реформу. Она была организованна партиями "Самопомощь", "Батькивщина", "Движение новых сил", "5.10", ВО "Свобода", "Национальный корпус", "Правый сектор" и рядом общественных организаций.

В тот день между правоохранителями и митингующими произошло несколько столкновений, в результате которых травмы получили один полицейский и трое гражданских. Кроме того, участники акции установили десятки палаток возле Верховной Рады и на улице Грушевского.

18 октября полиция задержала 11 активистов, который участвовали в противостоянии с силовиками, однако почти сразу же их отпустила. Об этом сообщают "Факты и комментарии".