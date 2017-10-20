20.10.2017, 15:14

На сайте миграционной службы введена онлайн-оплата административных услуг. Об этом рассказал Председатель Государственной миграционной службы Максим Соколюк 19 октября в одном из территориальных подразделений Киева.

Пока онлайн можно оплатить услуги только в Киеве, но с ноября сервис будет доступен для всех подразделений, которые подключены к электронной очереди, таких в Украине уже почти 200. Возможность онлайн-оплаты админуслуг реализовал Ощадбанк.

Новый сервис поможет также сделать более прозрачным процесс записи в очередь через онлайн-сервис - онлайн-оплата будет неотъемлемой частью сервиса онлайн-записи в электронную очередь, следовательно, в дальнейшем "дельцы" не смогут массово бронировать места в электронной очереди и продавать их гражданам.

Отсутствие платежной карты не будет препятствием для получения услуг или для записи в электронную очередь - большинство мест в очереди и в дальнейшем будут доступны через терминалы в подразделениях миграционной службы, с возможностью оплаты наличными или в любом банковском учреждении.

Инф. Пресс-службы Государственной миграционной службы Украины.