Рева: Все пенсии пересчитаны и осовременены с 1 октября по единым для всех правилам

20.10.2017, 15:16

Министр социальной политики Украины Андрей Рева рассказал о состоянии внедрения пенсионной реформы во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде.

Министр поблагодарил народных депутатов за принятие Закона Украины "О внесении изменений в некоторые законодательные акты Украины относительно повышения пенсий", подготовленного Правительством, который дал старт проведению пенсионной реформы.

"В соответствии с принятым Законом с 1 октября 2017 года произведены перерасчет и осовременивание всех ранее назначенных пенсий по единой формуле независимо от того, в каком году была назначена пенсия по материалам пенсионных дел, с использованием единого показателя средней зарплаты за последние 3 года в размере 3 764,4 грн, показателя прожиточного минимума для нетрудоспособных граждан, установленного на 1 декабря 2017 года и увеличенного по предложению народных депутатов на 79 грн, то есть с 1452 грн. все перерасчеты пенсий сделаны автоматически, по материалам пенсионных дел, без обращений пенсионеров", - заявил Андрей Рева.

Он также сообщил, что реализация указанного Закона началась сразу после вступления в силу.

"С 11 октября вступили в действие положения, касающиеся перерасчета пенсий. Из общего количества пенсионеров - 11,7 млн человек - размер пенсии повышен для 10,5 млн человек, или 90% от общей численности пенсионеров. Не перечислены пенсия около 900 тыс. человек, которые получают пенсии по специальным законам, то есть речь идет о народных депутатах, государственных служащих и других, кто получает пенсии по спецзакону, а также тем категориям граждан, которым пенсии были назначены в 2015-2017 годах", - пояснил Министр.

Таким образом, средний размер пенсии после перерасчета вырастет на 559,78 грн, с 1886,78 до 2 446,56 гривен, а сумма дополнительных расходов, направленных на пенсионные выплаты в октябре, составит 6,4 млрд.

Инф. Пресс-службы Министерства социальной политики Украины.