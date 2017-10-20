Гройсман: Формула цены на газ должна быть справедливой

20.10.2017, 15:17

Формула цены на газ для потребителей в Украине должна быть справедливой, и сейчас она прорабатывается, в том числе с участием специалистов Международного валютного фонда.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде Украины.

"Мы в диалоге с МВФ, и наша задача - сделать формулу цены на газ справедливой. Сейчас формула требует проработки. Ведем работу на уровне технических специалистов", - сказал Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.