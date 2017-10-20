Правительство рассматривает возможность увеличения мощностей отечественных АЭС

20.10.2017, 15:18

Кабинет Министров Украины в рамках выполнения утвержденной Энергетической стратегии до 2035 года последовательно и настойчиво работает над увеличением мощностей украинских атомных станций с целью обеспечения собственных энергопотребностей и выхода на экспорт.

Об этом сказал Премьер- министр Украины Владимир Гройсман во время "Часа вопросов к Правительству" в Верховной Раде Украины.

Глава Правительства напомнил, что в сентябре в Харькове были подписаны большие соглашения с американскими партнерами - на более чем 5 млрд грн - по проектам модернизации оборудования АЭС. "Сейчас мы работаем над Европейским энергомостом. Думаю, что с 2021 года мы сможем перейти к достройке блоков. Это наш план, серьезно этим занимаемся, делаем все, чтобы атомная энергетика была безопасной, а мощностей хватало для собственных потребностей и экспорта электроэнергии. Это будет делать экономику более устойчивой и развитой", - сказал Владимир Гройсман.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.