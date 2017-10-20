Кабмин увеличил уставный капитал нового оператора газотранспортной системы Украины

20.10.2017, 16:28

Кабинет министров Украины увеличил уставный капитал нового оператора газотранспортной системы Украины - компании "Магистральные газопроводы Украины" до 4 млн грн, говорится в постановлении Кабмина от 18 октября.

Согласно документу, уставный капитал увеличен до 4,076 млн грн с 3,786 млн грн за счет передачи в собственность компании трех транспортных средств - Citroen Xsara Picasso, Mitsubishi Space Star и Mitsubishi Pajero Sport.

Ранее Кабмин утвердил план разделения (анбандлинга) "Нафтогаза", выполняя требования европейского законодательства. Согласно этому плану был создан новый оператор ГТС - "Магистральные газопроводы Украины", который должен получить активы от действующей компании "Укртрансгаз". При выполнении плана по передаче активов между "Нафтогазом" и Минэнергоугля возникли разногласия. Об этом сообщает УНИАН.