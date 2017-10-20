Геращенко призывает заплатить за сломанное имущество во время столкновений в ВР

20.10.2017, 16:38

Первый заместитель главы Верховной Рады Ирина Геращенко заявила, что народные депутаты должны оплатить убытки парламента за сломанные микрофоны по 9 тысяч гривен. Об этом она написала в своем Facebook.

"Если какой-либо рабочий повредит служебное имущество, то из его зарплаты обязательно высчитают материальный ущерб. Думаю, это правило должно распространяться и на депутатов, и здесь не надо ждать снятия неприкосновенности", - пишет Геращенко.

По словам вице-спикера, во время столкновений в Раде с участием депутатов от "Самопомочи" и "Свободы" были вырваны несколько микрофонов.

"Соболев, Левченко, Войцицкий и другие, грубо нарушая регламент, не просто препятствовали работе председателя, но и выкрутили микрофоны, хвастаясь вырванными шнурами на камеры. Мы с коллегами подготовили запрос с требованием предоставить информацию о стоимости поврежденного имущества, а также расследовать события с шашкой", - отметила вице-спикер.

Геращенко призвала нардепов добровольно оплатить убытки парламента за поврежденное имущество, а фракции, член которой принес в Раду шашку, взять за это на себя ответственность. Об этом сообщает Телеканал новин "24".