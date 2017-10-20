Порошенко обвинил организаторов акции под Радой в намерении дестабилизировать ситуацию

20.10.2017, 16:51

Президент Украины Петр Порошенко утверждает, что главные организаторы акций протеста под Верховной Раде имели целью дестабилизацию ситуации в стране.

"Главные организаторы показали, что формальные требования были лишь дымовой завесой. Реальный план их действий - это дестабилизация ситуации в Украине", - сказал Порошенко во время посещения 10-го мобильного пограничного отряда Государственной пограничной службы Украины в Бортничах (Киев).

Утром 17 октября в Киеве у здания парламента началась акция "Большая политическая реформа". Среди основных требований: пропорциональная система выборов в Раду по открытым спискам, отмена депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

19 октября Верховная Рада направила в Конституционный суд для получения заключения о соответствии Основному закону два законопроекта о снятии депутатской неприкосновенности, а также провалила голосование за три законопроекта о реформе избирательного законодательства.

19 октября общественные организации, входящие в оргкомитет акции "Большая политическая реформа", приостановили свое участие в уличных акциях в правительственном квартале до следующей сессии Верховной Рады. Партия Михеила Саакашвили "Рух новых сил", в свою очередь, приняла решение оставаться в палаточном городке и продолжать участие в акции. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".