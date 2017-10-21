Аудит выявил миллионные нарушения при организации "Евровидения" в Киеве

21.10.2017, 12:23

Государственная аудиторская служба Украины выявила незаконные расходы и нарушения при ведении бухгалтерии, а также при закупках товаров и услуг во время организации и проведения музыкального конкурса "Евровидение" в Киеве.

Соответствующее заявление появилось в пятницу, 20 октября, на сайте ведомства.

Как следует из документа, нарушения на 468,7 млн гривен (около 15 млн евро) связаны с неправильным ведением бухгалтерии и нарушениями при проведении закупок.

В частности, выявлены случаи, когда некоторые фирмы, выиграв тендер на те или иные услуги, но не имея возможности их оказать, привлекали субподрядчиков за меньшие цены. Например, некая фирма предоставила в аренду металлодетекторы за 2,7 млн гривен, закупив и арендовав их за 1,2 млн гривен. Кроме того, почти половина потраченных на организацию и проведение конкурса средств были направлены зарубежным компаниям, проверить которые практически невозможно.

Аудиторы также смогли предупредить незаконные расходы на сумму 2,8 млн гривен в результате выявления завышенных объемов предоставленных услуг, которые исполнители планировали предоставить к оплате Национальной общественной телерадиокомпании. Материалы ревизии, которая проводилась по поручению главы правительства Украины, переданы в правоохранительные органы, отмечается в сообщении.

Конкурс "Евровидение-2017" проходил в Киеве с 9 по 13 мая 2017 года. Ранее продюсер "Евровидения" с украинской стороны Павел Грицак заявлял СМИ, что аудиторы, которые проверяют организаторов конкурса, искажают действительность. Об этом сообщает Deutsche Welle.