Порошенко призвал украинцев помнить о жителях западных областей, которых 70 лет назад начали выселять в Сибирь

21.10.2017, 13:05

Президент Петр Порошенко призвал украинцев помнить о жителях западных областей, которых 70 лет назад начали принудительно выселять в Сибирь сталинские каратели.

Об этом Президент Петр Порошенко написал в Facebook.

"Сегодня 70-я годовщина массовой депортации населения западноукраинских областей в Сибирь и северные регионы бывшего СССР, имевшая кодовое название операция "Запад". В течение одного дня тогда принудительно выселили более 76 тысяч человек, чтобы ослабить украинское освободительное движение...", - напомнил он.

Президент отметил, что "даже после окончания самой кровавой войны - Второй мировой - сталинские каратели продолжали терроризировать наш народ репрессиями и депортациями. Но уничтожить его свободный дух так и не смогли". Об этом сообщает УНИАН.