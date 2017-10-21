В Вышгороде нашли похищенного в Киеве младенца

21.10.2017, 13:38

В Киеве нашли похищенного двухмесячного ребенка. Женщина, похитившая его, задержана.

Об этом сообщил на своей странице в Facebook уполномоченный президента по правам детей Николай Кулеба. Ребенка сейчас обследуют медики.

Министр внутренних дел Арсен Аваков сообщил, что ребенка нашли в Вышгороде. Он также уточняет, что похитителей было двое.

"Один из полицейских, проверяя видеокамеру в аптеке города Вышгород увидел молодых мужчину и женщину подпадавших под описание похитителей...Похитителями оказалась семейная пара из Вышгорода. Несколько недель назад они потеряли своего новорожденного ребенка и приняли роковое для себя и для другой семьи решение - купить или похитить чужого", - сообщил советник главы МВД Антон Геращенко.

Теперь им грозит до 10 лет лишения свободы по статье 146 УК.

20 октября в Киеве в детском саду у мужчины похитили двухмесячного ребенка, которого он оставил в коляске в здании детсада, когда пошел забирать свою старшую дочь. Ранее сегодня сообщалось, что полиция установила, кто предположительно мог похитить ребенка благодаря записям с видеокамер. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.