Нафтогаз повысил цены на газ для промышленности на ноябрь

21.10.2017, 13:50

Нафтогаз Украины опубликовал ценовые предложения на природный газ, которые будут действовать с 1 ноября 2017 г., для промышленных потребителей и других субъектов хозяйствования. Об этом сообщает пресс-служба компании.

По сравнению с ценами на октябрь этого года, в ноябре 2017 г. цены увеличены на 7,5%.

Минимальная цена за тысячу кубометров газа, отпускаемого на условиях предоплаты, составит 8805,6 грн (с НДС).

Ранее сообщалось, что в октябре цены на газ для промышленности по сравнению с сентябрем выросли на 3%. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.