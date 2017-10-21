Суд снова обязал Розенблата надеть браслет слежения

21.10.2017, 14:17

Суд снова обязал народного депутата Борислава Розенблата носить электронный браслет и не отлучаться с места жительства.

Такое решение принял судья Соломенского райсуда Киева Бобровник, полностью удовлетворив ходатайство прокуроров.

В рамках ч. 5 ст. 194 УПК, суд обязал Розенблата носить электронный браслет до 18 декабря, являться по вызову к следователям, не отлучаться с места жительства в Житомире и Киеве, сдать все паспорта, которые дают право выезда на выезд за границу; воздерживаться от общения с несколькими десятками свидетелей по "янтарному делу".

Прокуроры, представляя свою позицию, напомнили, что Розенблат является подозреваемым по двум статьям Уголовного кодекса - ст. 368, часть 4 и ст. 369, ч. 2.

Сторона обвинения напомнила, что постановлением суда от 18 июля Розенблату была избрана мера пресечения - залог в размере 7 млн грн, но без наложения обязанностей на депутата суть залога будет нивелирована. "Суть залога - лицо обеспокоено тем, что в случае невыполнения обязанностей сумма будет передана в государственный бюджет. Но если нет обязанностей - в чем смысл залога?", - отметил прокурор.

По их словам, это не единственное основание. Существует риск влияния на свидетелей со стороны Розенблата, попытки скрыться от суда, риск совершения повторного правонарушения. "Сегодня мы услышали противоречия в том, куда он летел и почему не явился 19 числа в суд, когда адвокаты говорили, что он в больнице, а он собирался в Кельн", - добавил прокурор.

Сторона защиты заявила, что Розенблат перед поездкой в Германию известил об этом НАБУ и предоставил копии билетов в обе стороны. По их словам, необходимость лететь за границу была вызвана тем, что депутата "загоняли" по судам и следователям, и он хотел попасть на лечение. Адвокаты добавили, что единственной причиной задержания и обыска в аэропорту было желание детективов НАБУ заглянуть в мобильный телефон Розенблата и изучить переписку с защитниками. Заявления прокуроров о том, что Розенблат планирует побег, адвокаты отвергли: у него была такая возможность, когда закончился срок обязательств и с него сняли браслет.

19 октября в аэропорту Киев сотрудники НАБУ сняли Розенблата с рейса Киев- Кельн, провели обыск и вручили повестку в суд. Заседание началось вчера вечером, однако было перенесено на сегодня. Срок действия меры пресечения для депутата закончился 16 октября. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.