В Киеве произошли столкновения участников "народного вече" с полицией

23.10.2017, 13:51

Около тысячи человек приняли участие в "народном Вече" в Киеве - протестной акции, организованной экс-главой Одесской области Михаилом Саакашвили и его соратниками.

Акция прошла в воскресенье, 22 октября, возле здания Верховной рады и ознаменовалась стычками между протестующими и полицией.

В частности, один из организаторов акции депутат Сергей Лещенко заявил, что полиция не пропустила на акцию грузовой автомобиль со звуковой аппаратурой и применила против демонстрантов, пытавшихся прорвать оцепление, слезоточивый газ. В результате во время выступления лидеров оппозиции на акции были проблемы со звуком.

Акции протеста у Верховной рады продолжаются с 17 октября. Их организуют несколько политических сил - "Движение новых сил" Михаила Саакашвили, парламентские партии "Свобода" и "Самопомич", партия "Гражданская позиция", Центр противодействия коррупции, движение "Честно" и "Реанимационный пакет реформ".

Накануне Саакашвили сообщил, что украинские власти депортировали в Грузию нескольких его помощников. "Моего друга, военного, героя войны на Донбассе, Давида Макишвили, а также моих бывших охранника и водителя похитили на улице и в нарушение всех законов, по личному распоряжению Порошенко, предварительно избив, выслали в Грузию на спецрейсе, самолетом Национальной гвардии Украины, в сопровождении спецназа Нацгвардии и с мешками, надетыми на голову", - написал он в своем Facebook. Об этом сообщает Deutsche Welle.