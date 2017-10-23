В НАБУ назвали причину обысков в кабинете мэра Одессы

23.10.2017, 14:03

В ответ на многочисленные запросы СМИ сообщаем, что 23 октября детективы НАБУ под процессуальным руководством прокуроров Специализированная антикоррупционная прокуратура проводят следственные действия (обыски) в рамках расследования двух уголовных производств по фактам возможного злоупотребления служебным положением должностными лицами Одесского городского совета и подконтрольных последнему частных субъектов, как резидентов Украины, так и оффшорных юрисдикций.

В рамках одного производства расследует возможное присвоения средств местного бюджета путем завышения стоимости работ по реконструкции автодорог и дальнейшего перечисления незаконно полученных доходов на счета подконтрольных офшорных предприятий. Второе производство касается передачи имущества КП "Международный аэропорт Одесса" в уставный капитал ООО "Международный аэропорт Одесса", в результате которого, по мнению детективов, имущество территориальной громады незаконно выбыло из ее владения, чем последней причинен ущерб на сумму свыше 100 млн грн.

Обыски проводятся по месту жительства лиц, которые могут быть причастны к совершению указанных уголовных правонарушений, и по месту нахождения вещей и документов, имеющих значение для уголовного производства.

Учитывая то, что сыщики также проверяют версию возможной причастности мэра города Одессы в указанных уголовных правонарушений, следственные действия (обыски) проводятся по месту его работы и проживания. Об этом сообщает "Зеркало недели. Украина".