Гройсман: Планируем выходить на первое чтение проекта Госбюджета-2018 в ближайшее время

23.10.2017, 14:12

Кабинет Министров Украины вовремя подал в Парламент проект Государственного бюджета на 2018 год, четко определил его приоритеты и планирует выйти на первое чтение документа в ближайшее время.

Об этом сказал Премьер-министр Украины Владимир Гройсман в эфире телеканала "Прямой".

"Бюджет приоритезированный, сбалансированный, поданный вовремя. Будем в ближайшее время выходить на первое чтение и не затягивать процесс "под елку", - сказал Владимир Гройсман.

Он добавил, что Правительство готово к всестороннему сотрудничеству с Парламентом, потому что конструктивный диалог позволяет принимать правильные для Украины решения.

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ