Возле Рады собирают средства на протест

23.10.2017, 15:18

На митинге возле Верховной Рады остаются около сотни человек. Улица Грушевского возле парламента перекрыта, на ней расположено несколько палаток митингующих.

В одной из палаток обустроен "мобилизационный пункт" , где собирают средства на проведение акции.

Порядок возле Верховной Рады охраняют более сотни полицейских. Ситуация спокойная.

В понедельник в полиции сообщили, что в день начала акции у парламента 17 октября были задержаны три человека, а в столкновениях пострадали шесть человек.

"Пострадавшие - это в первый день человек из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте - им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский", - рассказала пресс-секретарь полиции Киева Оксана Блыщик в комментарии "Українській правді".

Один из организаторов митинга Михеил Саакашвили рассказал, что акция возле Верховной Рады продлится как минимум до следующей пленарной недели, которая начнется 7 ноября.

Участники акции требуют отменить депутатскую неприкосновенность, создать антикоррупционный суд и изменить избирательное законодательство. Об этом сообщает BBC Украинская служба.