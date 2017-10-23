Аваков: каждый, кто нападает на правоохранителей под Верховной Радой, почувствует на себе всю силу Закона

23.10.2017, 16:02

Об этом сегодня, 23 октября, сообщил министр внутренних дел.

"Я сделаю все, чтобы безопасность перед Верховной Радой находилась на должном уровне. Каждый, кто нападает на участников или правоохранителей, почувствует на себе всю силу закона. Каждый, кто ударит милиционера, будет задержан, арестован и я уверен, что суд найдет для него подходящее место", - отметил Арсен Аваков.

Министр также отметил, что подразделения МВД, привлеченные к обеспечению безопасности, не будут вестись на провокации или разгонять активистов.

"Сегодня в МВД не сидит Захарченко. Президент нашей страны - не Янукович. Право граждан на протест закреплено в Конституции Украины. Что не закреплено - так это право применять насилие и навязывать волю нескольких человек всем другим", - добавил он.

Напомним, во время столкновений под Верховной Радой уже пострадали два работника Национальной полиции Украины.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.