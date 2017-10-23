За неделю митинга под Радой полиция задержала трех мужчин

23.10.2017, 16:26

За время акции под Верховной Радой в Киеве в столкновениях пострадали шесть человек, а еще трое человек были задержаны полицией. Также правоохранители открыли три уголовных производства из-за инцидентов под стенами парламента.

"Среди задержанных - мужчина, задержанный в первый день по ст. 208 УПК (Задержание уполномоченным служебным лицом), мужчина, который шел на акцию с пистолетом и винтовкой, и вчерашний, задержанный за избиение полицейского", - рассказала представитель полиции Киева Оксана Блищик.

Также полиция зафиксировала, что во время митингов под Верховной Радой с 17 по 23 октября пострадали шесть человек.

"Пострадавшие - это в первый день мужчина из числа активистов с травмой головы, двое митингующих, которым оказали помощь на месте - им промыли глаза от слезоточивого газа, один нацгвардеец, который сейчас в госпитале, позже еще один спецназовец. И вот теперь еще один полицейский", - рассказала представитель полиции Киева.

По факту нарушений во время акции открыто три уголовных производства: два по ст. 345 (Угроза или насилие относительно работника правоохранительного органа) и одно по ст. 263 (Незаконное обращение с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами).

В воскресенье, 22 октября, вечером под зданием парламента возникла очередная потасовка, в результате которой сотрудник Подольского управления полиции получил черепно-мозговую травму. 3а предварительной информации, один из участников акции ударил правоохранителя по голове, от чего тот потерял сознание и упал на землю.

"Относительно вчерашнего события, то еще не дана квалификация, но там, видимо, тоже будет статья 345", - подытожила Блищик.

Утром 17 октября в Киеве у здания парламента началась акция "Большая политическая реформа". Среди основных требований: пропорциональная система выборов в Раду по открытым спискам, отмена депутатской неприкосновенности и создание антикоррупционного суда.

19 октября общественные организации, входящие в оргкомитет акции "Большая политическая реформа", приостановили свое участие в уличных акциях в правительственном квартале до следующей сессии Верховной Рады. Партия Михеила Саакашвили "Движение новых сил", в свою очередь, приняла решение оставаться в палаточном городке и продолжать митинг.

Тем временем президент Украины Петр Порошенко обвинил организаторов акции в намерении