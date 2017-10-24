Этот день в истории: 24 октября

24.10.2017, 09:43

Предлагаем дайджест основных событий и дат 24 октября.

1435 - родился Андреа делла Роббиа, флорентийский скульптор, крупнейший мастер полихромной глазурованной терракоты (майолики).

1648 - подписание Вестфальского мира, окончание Тридцатилетней войны

1658 - перед французским королём Людовиком XIV впервые в качестве автора и актёра предстал Мольер.

1851 - спутники Урана Ариэль и Умбриэль обнаружены Уильямом Ласселем

1861 - телеграмма судьи Стефана Дж. Филда из Калифорнии президенту Аврааму Линкольну. Первая трансконтинентальная передача по телеграфу.

1862 - родился Даниэль Сваровски, основатель австрийской хрустальной империи Swarovski.

1882 - родился Имре Кальман, венгерский композитор, автор оперетт.

1911 - с мыса Эванс отправилась в путь антарктическая экспедиция англичанина Роберта Фалкона Скотта в составе 12 человек с целью достичь Южного полюса Земли.

1911 - родился Аркадий Райкин, режиссёр, сценарист, актёр, Народный артист СССР.

1927 - родился Жильбер Беко (Франсуа Силли), французский певец и композитор.

1928 - художественно-политический совет Главреперткома принял решение о запрещении к постановке пьесы М. Булгакова "Бег", как "идеализирующей" белогвардейцев.

1939 - впервые корпорация DuPont пустила в продажу нейлоновые чулки (Уилмингтон, штат Делавэр).

1947 - родился Кевин Клайн, американский актёр, обладатель "Оскара".

1948 - умер Франц Легар, венгерский композитор и дирижёр.

1949 - умер Ярослав Галан, украинский советский писатель-антифашист, драматург, публицист.

1957 - умер Кристиан Диор, французский модельер, основатель модного дома Christian Dior.

1960 - взрыв опытной межконтинентальной ракеты Р-16 на стартовом полигоне в Байконуре.

1964 - Северная Родезия провозгласила независимость и сменила название на Замбию.

1980 - в Польше зарегистрирован независимый профсоюз "Солидарность".

1990 - на Северном испытательном полигоне "Новая Земля" проведено последнее ядерное испытание СССР.

2007 - с космодрома Сичан с помощью ракеты-носителя Чанчжэн-3А запущена китайская АМС Чанъэ-1, предназначенная для исследования Луны.

Инф. ИЦ "ЭЛВИСТИ" по материалам интернет-изданий.