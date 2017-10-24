В Киеве экстренно эвакуировали пассажиров центрального железнодорожного вокзала

24.10.2017, 09:46

В Киеве в 7.00 24 октября экстренно эвакуировали пассажиров центрального железнодорожного вокзала Киева.

Поводом стал анонимный звонок о заминировании объекта, сообщила "Украинская правда".

"В связи с угрозой взрыва просим вас освободить помещение вокзала", - объявление такого содержания передала администрация вокзала через громкоговорители.

Изменений в графике движения поездов нет. В настоящее время территория вокзала проверяется взрывотехниками. Об этом сообщают "Факты и комментарии".