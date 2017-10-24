Активисты добровольческого движения ОУН устроили погром в Святошинском суде

24.10.2017, 09:48

Сторонники руководителя добровольческого движения ОУН Николая Коханивского устроили стычки и погром в Святошинском районном суде Киева, где 23 октября слушалось дело о стрельбе Коханивского по людям.

Как проинформировал "5 канал", руководителя добровольческого движения ОУН окружили несколько десятков активистов и не дали вывезти его в СИЗО.

На суде адвокаты заявили об отводе следователя судьи Иванны Миколаец, однако другая судья ходатайство не удовлетворил, а в заседании был объявлен перерыв. На время перерыва Коханивского и должны были вернуть в СИЗО.

Как сообщили в Facebook сторонники лидера добровольческого движения, они будут оставаться с Коханивским в зале суда до утра. Заседание суда должно начаться в 9.00.

Коханивский был задержан правоохранителями в Киеве 21 октября. Сам Коханивский назвал причиной драки со стрельбой давний конфликт, связанный с выселением из общежития своих соратников. Об этом сообщают "Факты и комментарии".