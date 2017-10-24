Зал Святошинского райсуда охраняет почти сотня полицейских

24.10.2017, 10:19

Зал Святошинского суда, где забаррикадировались сторонники провидныка ОУН Николая Коханивского, охраняет почти сотня полицейских. Об этом в эфире "112 Украина" сообщил начальник столичной полиции Андрей Крищенко.

По его словам, в помещении на данный момент находятся до полусотни сторонников Коханивского и сейчас ситуация спокойная. Ночь также прошла без происшествий. По данным Андрея Крищенко, за медицинской помощью после вчерашних событий никто не обращался.

Он также отметил, что срок содержания под стражей Коханивского истекает сегодня. Отметим, что сторонники Коханивского, которые вчера разгромили зал суда, утверждают, что срок истек. Именно это и стало поводом для произошедшего вчера в суде.

Андрей Крищенко также отметил, что полиция сейчас документирует последствия погрома, позже будет оказана правовая оценка.

Как отметил телеканалу "112 Украина" сам Николай Коханивский, он готов отвечать за свои действия по закону. Имелась ввиду, очевидно, ответственность за перестрелку с Русланом Качмалой, произошедшая на выходных.

Командира добровольческого батальона ОУН Коханивского правоохранители задержали 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок".

Сторонники Коханивского сегодня в ночь на 24 октября устроили погром в Святошинском райсуде Киева. Активисты разгромили помещение и начали строить баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в изолятор временного содержания после обнародования решения суда о переносе заседания по избранию меры пресечения на 9.00. Об этом сообщает УНИАН.