Полиция задержала 30 активистов, блокировавших Святошинский районный суд

24.10.2017, 13:02

Полиция Киева задержала 30 сторонников проводника ОУН Николая Коханивского, которые принимали участие в блокаде здания Святошинского районного суда.

Как заявил журналистам глава киевской полиции Андрей Крищенко, решение о силовом разблокировании здания было принято в связи с угрозой срыва судебного заседания по избранию меры пресечения Коханивскому.

По его словам, всех задержанных доставляют в Шевченковское управление полиции, где действиям каждого будет дана правовая оценка.

Тем временем ряд СМИ заявили, что в ходе силовой акции вместе с активистами были задержаны их журналисты - в частности, УНИАН заявил о задержании своего корреспондента Сергея Лефтера, а "Страна" - о задержании Кирилла Малышева. Оба освещали происходящее в суде по избранию меры пресечению националисту.

В данный момент заседание Святошинского районного суда продолжается.

Коханивский был задержан после того, как устроил стрельбу посреди улицы в районе станции метро Академгородок. 23 октября ему попытались избрать меру пресечения, но не успели. Судья отложила заседание на утро 24 октября. Однако сторонники Коханивского отказались отпускать его в СИЗО. Об этом сообщают "Факты и комментарии".