Порошенко: Досрочные выборы в Украине не будут проводиться

24.10.2017, 13:09

Президент Петр Порошенко заявляет, что досрочные выборы в Украине не будут проводиться.

Об этом Порошенко сказал во время заседания Совета регионального развития сегодня в Киеве.

"Я, в свою очередь, буду прилагать все усилия, чтобы обеспечивать политические условия для реформ и инвестиций и согласованную позицию и командную работу в треугольнике "президент - правительство с премьер- министром - парламент", - заявил он.

"Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию президента и Верховной Рады. Как я вам говорил 9 месяцев назад - никаких досрочных выборов не будет, что мы и обеспечим", - добавил президент.

По словам главы государства, этот период в вынужденной "паузе в реформах и риске роста популизма" каждому надо использовать максимально эффективно. Об этом сообщает УНИАН.