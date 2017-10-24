Суд перенес заседание из-за травмы головы в Коханивского

24.10.2017, 13:30

Лидера добровольческого движения ОУН Николая Коханивского в сопровождении полиции машина скорой медицинской помощи вывезла из Святошинского районного суда Киева в больницу.

По словам сторонников Коханивского, его везут в больницу на улице Братиславской. "Скорую" с Коханивским сопровождает только одна машина полиции.

В судебном заседании по избранию Коханивскому меры пресечения объявлен перерыв до 15.00 на время его обследования в больнице.

Правоохранители задержали Коханивского 21 октября в Киеве возле станции метро "Академгородок". Его жена заявила, что это произошло после драки Кохановского с Русланом Качмалой (позывной "Рем"). Качмала начал убегать, а Коханивский догнал его, достал травматический пистолет и выстрелил. В результате обоих доставили в больницу.

23 октября Святошинский райсуд Киева начал избирать меру пресечения Коханивскому. Поздно вечером суд решил перенести заседание на 24 октября. Ночью сторонники Коханивского устроили погром в суде. Они разгромили помещения и соорудили баррикады из мебели, чтобы помешать вывозу Коханивского в ИВС. Его сторонники заявили, что отбили штурм силовиков. Сам Коханивский заявил, что активистов на разгром помещения спровоцировали полицейские.

Начальник Главного управления Национальной полиции в городе Киеве Андрей Крищенко сообщил, что во время штурма суда были задержаны 30 человек. Об этом сообщает УНИАН.