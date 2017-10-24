Гройсман: Мы не остановим реформу децентрализации

24.10.2017, 16:01

Начатая в 2014 году реформа децентрализации, которая позволила нарастить ресурсы местных бюджетов, призвана не только аккумулировать средства на местах, но и научить зарабатывать и приумножать бюджетные доходы.

Об этом сказал премьер-министр Украины Владимир Гройсман во время заседания Совета регионального развития.

"Мы определили конкретные налоги, которые зачисляются в местные бюджеты и могут быть использованы на собственные нужды регионов. Новые школы, новый транспорт, новые сады и дороги - это все результат децентрализации. Наша задача - чтобы каждая гривня шла на повышение качества жизни граждан", - сказал Владимир Гройсман.

Он обратил внимание, что на очереди - ответственное использование средств и наращивание возможностей приумножать региональные ресурсы, причем не только в интересах областных и районных центров, но и маленьких сел и поселков.

"Средства берутся от реального сектора - новых предприятий, новых рабочих мест, детенизации. Это ежедневная работа. Если мы взяли 100 млрд грн из центрального бюджета и передали в местный, то задача стоит не только потратить, а делать из них 200 млрд грн: через экономический рост, - отметил Премьер-министр. - Это задача, которую ставят Президент и Правительство".

Инф. Пресс-службы Департамента информации и коммуникаций с общественностью секретариата КМУ.