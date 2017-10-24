Украинцев обяжут платить за домашних животных

24.10.2017, 16:05

Владельцев домашних животных ждут дополнительные расходы. В Верховной Раде зарегистрировали законопроект No7220, который обяжет украинцев регистрировать и чипировать домашних котов и собак.

Об этом указывается в пояснительной записке к документу. Законопроект предусматривает обязательную регистрацию всех животных, а именно диких, бездомных и домашних. Расходы на первые две категории понесет местная власть. За домашних любимцев придется заплатить их владельцам.

В список будут включать всех животных, возраст которых превысил два месяца. После покупки кота или собаки, питомца необходимо зарегистрировать не позже чем через пять дней.

Законопроект устанавливает требования к переезду с домашними животными. Владельцев обяжут уведомлять ветеринарную службу на новом месте жительства. На это также отводится пятидневный срок.

После регистрации животное получить пожизненный порядковый номер. Его нужно будет прикрепить к ошейнику. За процедуру придется заплатить сбор в размере около 170 гривен. Об этом сообщают Подробности.ua.