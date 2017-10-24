Полиция извинилась перед журналистами, пострадавшими при штурме Святошинского суда

24.10.2017, 16:06

Полиция приносит извинения тем работникам СМИ, которые случайно пострадали во время деблокирования спецподраделениями здания Святошинского районного суда Киева.

Решение о силовом разблокировании здания было принято, поскольку зал судебных заседаний захватили, и возникла угроза срыва судебного заседания по избранию меры пресечения Николаю Коханивскому.

Национальный союз журналистов Украины заявил, что в ходе полицейской операции были избиты не менее трех журналистов: Дмитрий Реплянчук ("ГромадськеТБ"), Сергей Лефтер (УНИАН) и Кирилл Малышев ("Страна.UA"). Союз журналистов потребовал от органов власти отреагировать на избиение работников СМИ.

Позицию главы Национальной полиции Сергея Князева озвучил спикер МВД Артем Шевченко. По его словам, Сергея Лефтера уже освободили и задержание было признано ошибочным. Если от журналистов будут получены заявления о применении силы полицейскими, то эти жалобы будут рассмотрены в соответствии с законом и повлекут соответствующие решения.

"Причина всего этого беспорядка - абсолютно деструктивные действия группы поддержки подозреваемого, которая разнесла судебный зал и препятствовала правосудию", - подытожил Шевченко.

23 октября сторонники руководителя добровольческого движения ОУН Николая Коханивского устроили стычки и погром в Святошинском районном суде Киева, где слушалось дело применении Коханивским травматического пистолета. Активисты пытались не дать увезти руководителя добровольческого движения в СИЗО и потому заблокировали суд. Об этом сообщают "Факты и комментарии".