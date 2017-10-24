В Украине будет создана Национальная угольная компания

24.10.2017, 16:14

Министерство энергетики и угольной промышленности Украины создаст государственное предприятие - Национальная угольная компания.

Об этом сказано в плане мер на 2017 год о реализации Концепции реформирования и развития угольной промышленности Украины на период до 2020 года.

Правительственное распоряжение No733 от 24 мая, в котором закреплена указанная норма, опубликовано в газете Урядовый курьер от 21 октября.

Национальная угольная компания будет создана путем реорганизации и объединения государственных угольных предприятий.

План предусматривает, что все разрешительные документы на новосозданную компанию будут переоформлены до конца 2017 года.

Планируется внести изменения в госбюджет-2017 для выделения дополнительно 800 млн грн на модернизацию и техническое переоснащение шахт, а также 100 млн грн - на средства индивидуальной и коллективной защиты. Напомним, государственный угольные предприятия в 2016 году получили 2,5 млрд грн убытков. Дотации в этот сектор составили 1,2 млрд грн. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.