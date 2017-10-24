Луценко назвал условие для эффективной работы судов

24.10.2017, 16:21

Генпрокурор Юрий Луценко уверен, что для эффективной работы судов нужно больше судей. Об этом он заявил в своем выступлении на Совете регионального развития.

Луценко сообщил, что правоохранительными органами зафиксировано около 7900 коррупционных действий, в первую очередь взяток. Из них 2521 переданы в суд, 427 получили приговоры суда. "Это означает крайнюю необходимость активизации судебной реформы. Президент инициировал судебную реформу и мы прошли большой путь... Скоро заработает новый Верховный суд, в котором будет сформирована Антикоррупционная палата", - сказал он.

Луценко отметил, что проблема с судами является серьезным препятствием для развития страны. Он подчеркнул, что претензии к судам есть у всех, предпринимателей, пенсионеров, других категорий граждан.

"Судов физически не хватает. Поэтому, кроме задекларированной президентом необходимости создания Антикоррупционного суда, который будет рассматривать все дела по коррупции категории А, считаю важным, уже в этом году резко увеличить количество новых судей... Когда их будет не 5-7, а 25, а может быть и 100 в Киеве, в объединенном центральном суде, дела будут быстро, объективно и непредвзято рассматриваться. Результатом будет решение суда. Общество нуждается в этом", - добавил он.

17 октября, представитель президента в Раде Ирина Луценко заявила, что Порошенко призвал депутатов согласовать проект закона об антикоррупционном суде, чтобы внести его в парламент как неотложный. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.