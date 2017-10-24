Порошенко: митингующим не удастся расшатать ситуацию

24.10.2017, 16:23

Протестующим, собравшимся под Верховной Радой, не удастся дестабилизировать ситуацию в стране. Об этом Петр Порошенко заявил на заседании Совета регионального развития.

"Находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать", - отметил Президент.

"30-40 человек они называют всеукраинской акцией протеста, даже если мы с уважением к ним относимся. Народ не дает ее расшатать", - заверил он.

17 октября в Киеве ряд оппозиционных партий начали акцию у здания правительства Украины с требованием провести в стране "большую политическую реформу", как назвали ее сами организаторы.

Одним из лидеров протеста является бывший президент Грузии Михеил Саакашвили.

Активисты требуют ввести пропорциональную избирательную систему с открытыми региональными списками, создать Антикоррупционный суд и ограничить депутатскую неприкосновенность. Об этом сообщает BBC Украинская служба.