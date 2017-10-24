Исполнительный продюсер Евровидения-2017 ушел в отставку

Заместитель исполнительного директора центральной дирекции Национального общественного телевидения Украины Павел Грицак ушел в отставку.
Он написал заявление на увольнение по соглашению сторон, которое удовлетворила администрация НОТУ, сообщает пресс-служба телекомпании.
Павел Грицак выполнял обязанности исполнительного продюсера конкурса Евровидение-2017 и отвечал за его подготовку и проведение. 20 сентября 2017 г. в Берлине состоялось рабочее заседание организаторов конкурса, где Грицак окончательно отчитался о своей работе перед Европейским вещательным союзом.
С июня 2017 г. Грицак занимался документарным и финансовым закрытием проекта Евровидение-2017.
Европейский вещательный союз был уведомлен об увольнении Грицака, а соответственно, и потерю им членства в организационном комитете конкурса.
Как сообщалось ранее, Национальная общественная телекомпания испытывает проблемы с финансированием. Об этом сообщает ЛІГАБізнесІнформ.