Глава государства: Досрочных выборов не будет, и до очередных выборов необходимо работать максимально эффективно

24.10.2017, 16:46

Президент Петр Порошенко отметил, что приложит все усилия, чтобы обеспечивать политические условия для реформ и инвестиций и согласованной позиции в треугольнике "Президент - Правительство и Премьер-министр - Парламент".

"Осталось меньше года до начала планового избирательного цикла по избранию Президента и Верховной Рады. Как я уже говорил девять месяцев назад - никаких досрочных выборов не будет. Что мы и обеспечили. Этот период в вынужденной паузе в реформах и риска роста популизма, каждому из нас надо использовать максимально эффективно", - подчеркнул Глава государства во время выступления на шестом заседании Совета регионального развития.

Президент еще раз поблагодарил Верховную Раду, которая проголосовала за образовательную и пенсионную реформы, реформу здравоохранения. "Буду об этом постоянно повторять, поскольку это очень важная составляющая движения вперед", - добавил он.

В то же время, Петр Порошенко подчеркнул, что находятся политиканы, которые не просто призывают к дестабилизации и хаосу, а пытаются их организовать и свести на нет все положительные сдвиги, которые народ буквально выстрадал за три с половиной года испытаний. "Ничего у них не получится. Как ни стараются расшатать ситуацию, она - не шатается", - отметил Глава государства. Он добавил: "Народ не дает ее расшатать. Страна переходит от выживания к развитию. И никто ничто не остановит наше уверенное движение вперед".

Глава государства также отметил, что сейчас старается как можно чаще бывать на фронте, чтобы иметь непосредственную обратную связь с украинскими военными, которые надежно защищают Украину. "Ни один рапорт, доклад не дает таких возможностей, как прямое общение с воинами. На передовой, на блок- постах. Они крепко и надежно держат оборону на линии столкновения.

Благодаря именно им Путин убедился, что внешне Украине - не взять. Поэтому и стали неотъемлемой частью гибридной войны постоянные попытки Кремля подорвать страну изнутри", - отметил Президент.

Инф. официального сайта Президента Украины.