Аваков: За 9 месяцев 2017 года правоохранители раскрыли 62% имущественных преступлений из числа зарегистрированных

25.10.2017, 14:49

Министр внутренних дел заявил, что по результатам работы полиции, за 9 месяцев текущего года правоохранители раскрыли 62% имущественных преступлений из числа всех зарегистрированных. Тогда как в 2016 году этот показатель составлял 47%.

"За 9 месяцев правоохранители раскрыли 6 624 кражи из квартир и 72 428 кражи, а это, соответственно, на 49% и на 22% больше, чем в прошлом году", - сказал Арсен Аваков.

Министр внутренних дел отметил, что в текущем году наблюдается положительная тенденция уменьшения количества преступлений.

"Количество совершенных разбойных нападений уменьшилось на 25%, количество грабежей на 35%, случаи краж на 19%, кражи из квартир на 11%", - отметил он.

Ранее Арсен Аваков сообщал, что за 9 месяцев работы полиции в 2017 году количество преступлений уменьшилось, тогда как раскрытие растет.

Кроме того, за 9 месяцев работы полиция раскрыла 88 % умышленных убийств из числа зарегистрированных.

Арсен Аваков отметил, что в 2017 году зарегистрированы 1 185 умышленных убийств. Тогда как в 2016-м этот показатель составлял 1443.

В 2017 году также положительная тенденция уменьшения случаев преступлений, связанных с нанесением тяжких телесных повреждений. Национальная полиция зарегистрировала 1477 преступления с нанесением тяжких телесных повреждений и 406 случая ТТП с летальным исходом.

Инф. Департамента коммуникации МВД Украины.